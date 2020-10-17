الهند تختار 300 مليون شخص لتلقي لقاح ضد "كورونا"

المصدر: نيودلهي - د ب أ

ذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، اليوم السبت، أن الهند بصدد تحديد هويات 300 مليون شخص، سيحصلون على الجرعة الأولى من لقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونقل تقرير الصحيفة، عن مسؤولين قولهم إنه ستكون الأولوية لأفراد في قطاعات تواجه مخاطر شديدة مثل رجال الشرطة وموظفي الرعاية الصحية والصرف الصحي والمسنين والأشخاص الذين يعانون من أكثر من مرض، حسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء.

وأضاف التقرير أنه من المقرر إجراء التجارب التي ستشمل جرعة زائدة للمرحلة الأولى فور الموافقة على استخدام لقاح حسب التقرير.

وأصيب أكثر من 7 ملايين شخص في الهند بفيروس كورونا المستجد، لتصبح بذلك ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد الإصابات.

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