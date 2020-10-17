ارتفاع قياسي بعدد الإصابات الجديدة بـ " كورونا " في روسيا

المصدر: موسكو - وام

سجلت روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس " كورونا " المستجد عقب تسجيل 15 ألفا و150 إصابة في أعلى حصيلة منذ بداية الجائحة.

وأوضح مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس في تقريره اليومي أنه بتسجيل هذا العدد يبلغ إجمالي الإصابات مليوناً و369 ألفا و313 إصابة منذ بداية الجائحة، مشيرا إلى تسجيل 232 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 23723 وفاة.

في السياق ذاته أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو اليوم أن السلطات الصحية بدأت بإعداد قوائم المواطنين للشروع في عمليات التطعيم الشامل ضد فيروس "كورونا" الذي من المنتظر أن يبدأ بنهاية نوفمبر القادم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news