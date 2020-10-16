أكثر من 400 ألف إصابة بفيروس "كورونا" في العالم خلال 24 ساعة

المصدر: عواصم - وام

سجل العالم رقما قياسيا تجاوز الـ 400 ألف إصابة بفيروس كورونا أمس الخميس.

ووفق إحصاء أعدته وكالة فرانس برس اليوم استنادا إلى تقارير قدمتها السلطات الصحية فقد أعلن عن تسجيل 404,758 إصابة جديدة و6086 وفاة.

وهذا الارتفاع في عدد الإصابات المبلغ عنها في كل أنحاء العالم، يمكن تفسيرها جزئيا بزيادة عدد الفحوص التي أجريت منذ الموجة الأولى للوباء في مارس - أبريل الماضيين.

وارتفع عدد الإصابات المثبتة في أوروبا والولايات المتحدة وكندا، بشكل حاد في أسبوع واحد، بنسبة 44 في المئة و17 في المئة على التوالي مقارنة بالأسبوع السابق.

وفي أوروبا، تم الوصول الخميس إلى الحد الأقصى لعدد الإصابات اليومية منذ بداية الوباء، مع أكثر من 150 ألف إصابة جديدة.

وتعتقد العديد من الدول في أوروبا أنها دخلت موجة ثانية من الوباء.

ولا يزال عدد الوفيات المسجلة بعيدا عن المستويات التي سجلت في أبريل "أكثر من 4000 وفاة يومية في المتوسط" لكن بعد التباطؤ الذي حدث خلال الصيف "أقل من 400 وفاة يوميا في يوليو".. شهد الأسبوع الماضي ارتفاعا تجاوز متوسط 1000 وفاة في اليوم الواحد.

وفي الولايات المتحدة حيث انخفض عدد الإصابات المعلنة في سبتمبر بعد بلوغها الذروة في منتصف يوليو، تتزايد الإصابات أيضا بمتوسط أكثر من 50 ألف إصابة جديدة يوميا خلال الأيام السبعة الماضية، وبلغت ذروتها امس الخميس مع أكثر من 70 ألف إصابة.

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