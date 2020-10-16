"نيابة مكافحة الإرهاب" في فرنسا تحقق في جريمة مرتبطة بعمل إرهابي

المصدر: باريس - وام

أعلنت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا مساء اليوم أنها فتحت تحقيقاً إثر قطع رأس رجل على بعد خمسين كيلو مترا شمال غرب باريس.

وقالت النيابة العامة إن التحقيق بالهجوم الذي وقع عصرا قرب مدرسة، فُتح بتهمة ارتكاب "جريمة مرتبطة بعمل إرهابي" و"مجموعة إجرامية إرهابية".

وكان قسم الجنايات في شرطة منطقة كونفلان سان أونورين تلقى نداء لملاحقة مشتبه به يتجول حول مؤسسة تعليمية، وفق ما ذكرت النيابة.

وعثر عناصر الشرطة في المكان على الضحية على بعد مئتي متر، في محلة إيرانيي، وحاولوا توقيف رجل كان يحمل سلاحاً أبيض ويهددهم فأطلقوا النار عليه ما تسبب بإصابته بجروح خطيرة.

وتم تطويق المكان واستقدام عناصر قسم إزالة الألغام للاشتباه بوجود حزام ناسف.

وقالت الشرطة الفرنسية في وقت لاحق إن منفذ الهجوم لقي مصرعه متأثرا بجراحه.

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