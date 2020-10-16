أميركا تحذر من «عواقب وخيمة» إذا فعّلت تركيا منظومة «إس-400» الصاروخية الروسية

المصدر: واشنطن،إسطنبول - وكالات

قالت وزارة الخارجية الأميركية اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة عبرت لمستويات رفيعة في الحكومة التركية عن عدم قبولها لحيازة أنقرة لأنظمة أسلحة روسية مثل «إس-400» وحذرت من «عواقب وخيمة محتملة» لعلاقتها الأمنية مع تركيا إذا قامت بتفعيل هذا النظام.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة مورغان أورتاغوس في بيان «إذا تأكد ذلك.. فسندين بأشد العبارات اختبار إطلاق صاروخ من منظومة «إس-400» باعتباره لا يتسق مع مسؤوليات تركيا كعضو في حلف شمال الأطلسي وكشريك استراتيجي للولايات المتحدة».

وكانت وسائل إعلام محلية تكية قد ذكرت، أن تركيا أجرت أول تجربة مباشرة لها على استخدام منظومة «إس 400» الصاروخية الروسية، على الرغم من عدم تأكيد ذلك رسميا على الفور.

وأفاد موقع إخباري موال للحكومة «أيه هابر»، أنه تم إطلاق صاروخ «إس- 400» من مدينة سينوب المطلة على البحر الأسود، حسبما أظهر مقطع فيديو لشاهد محلي.

وأظهرت اللقطات عمودًا من الدخان يتصاعد في السماء من خلف منطقة سكنية.

وقال التقرير إنه من المقرر إجراء سلسلة من الاختبارات على مدى 10 أيام، باستخدام طائرات بدون طيار بريطانية الصنع من طراز بانشي.

وأضاف «هابر» أن التدريبات ستختبر قدرات المشاركة والكشف والتتبع في منظومة صواريخ «إس -400» بالإضافة إلى أنظمة الرادار والاتصالات.

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