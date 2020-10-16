توجيه تهمة «تشكيل عصابة إجرامية» إلى ساركوزي في قضية تمويل ليبي لحملته الانتخابية

المصدر: باريس - أ. ف. ب

وجهت تهمة «تشكيل عصابة إجرامية» إلى الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في إطار التحقيق في احتمال أن يكون حصل على تمويل ليبي لحملته الانتخابية العام 2007،على ما قالت النيابة المالية الوطنية لوكالة فرانس برس.

وأتى توجيه التهمة بعد جلسات استجواب دامت أربعة أيام.

وتضاف هذه الملاحقة الجديدة إلى ثلاث تهم أخرى وجهت إلى ساركوزي في إطار الملف نفسه في مارس 2018.

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