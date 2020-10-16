زيادة قياسية في إصابات كورونا بفرنسا تتجاوز 30 ألفا خلال 24 ساعة

المصدر: باريس - وام

سجلت فرنسا رقما قياسيا في عدد الإصابات بفيروس كورونا تجاوز الثلاثين ألفا، قبيل يومين على دخول القيود الجديدة التي أعلنها الرئيس إيمانويل ماكرون حيز التنفيذ يوم السبت المقبل.

وقالت إدارة الصحة العامة إن عدد المصابين بفيروس كورونا في فرنسا حتى مساء اليوم الخميس بلغ 30621 حالة جديدة إضافية خلال الـ 24 ساعة الماضية، و هذا رقم قياسي منذ إطلاق الاختبارات الواسعة النطاق.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كوفيد 19 في فرنسا حتى الآن إلى 809684 حالة مؤكدة منذ بداية الوباء، بينما تبلغ نسبة إيجابية الاختبار 12.6٪.

و تجري فرنسا أكثر من مليون و نصف مليون اختبار أسبوعيًا في كل البلاد،ما يعكس ارتفاع عدد الإصابات.

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