روسيا تسجل أعلى حصيلة وفيات بـ"كورونا" منذ بداية الجائحة

المصدر: موسكو - وام

سجلت روسيا الاتحادية خلال الساعات الـ24 الماضية ارتفاعاً كبيراً في عدد الوفيات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يمثل أعلى حصيلة وفيات يومية ولأول مرة منذ بداية الجائحة.

وأكد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - أنه تم تسجيل 286 حالة وفاة مقارنة بيوم أمس 239 وفاة، إضافة إلى رصد 13754 إصابة جديدة مقابل 14231 إصابة أول من أمس، ما يمثل تراجعاً وانخفاضاً ملموساً في عدد الإصابات اليومية لتبلغ حصيلتها النهائية مليوناً و354163 إصابة، منها 23491 حالة وفاة، و282575 حالة نشطة.

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