13 إصابة و10 ملايين فحص للكشف عن "كورونا" في تشينغداو الصينية

المصدر: بكين - وكالات

قال مسؤولون، الخميس، إن ما يقرب من 10 ملايين شخص في مدينة تشينغداو الصينية خضعوا لفحوصات الكشف عن فيروس كورونا المستجد في الوقت الذي سارعت فيه السلطات لوقف تفشي المرض من خلال برنامج طموح للفحوصات الجماعية، وقال نائب رئيس بلدية المدينة لوان شين إنه تأكدت 13 إصابة جديدة.

وتأتي الفحوصات الجماعية في أعقاب اكتشاف عشرات الحالات المرتبطة بمستشفى تشينغداو البلدي للصدر والذي كان يعالج مرضى فيروس كورونا الآتين من الخارج.

وفُصل رئيس المستشفى دينغ كاي الخميس. وقال مكتب الصحة المحلي إنه "أقيل من منصبه ويخضع لمزيد من التحقيق"، من دون تقديم أي تفاصيل أخرى.

ومن بين الحالات الثلاث عشرة المؤكدة، عولجت ثماني حالات في مستشفى بلدية تشينغداو للصدر وكانت واحدة لفرد من عائلة أحد المرضى.

ولم تكشف السلطات تفاصيل عن الأربعة الآخرين، لكنها قالت الخميس إن جميع الحالات في المدينة مرتبطة بشكل وثيق بالمستشفى.

وقال المسؤولون إنهم ما زالوا يعملون لتحديد المصدر الدقيق لتفشي المرض في تشينغداو.

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