اليونان: نشاطات تركيا في «المتوسط» خرق للقوانين الأممية

المصدر: بغداد - د.ب.أ

قال وزير خارجية اليونان، نيكوس ديندياس، أمس، إن نشاطات تركيا في البحر المتوسط وفي الجزء المحتل من قبرص خرق لميثاق وقوانين الأمم المتحدة.

وأضاف، في مؤتمر صحافي مع نظيره العراقي فؤاد حسين في مقر وزارة الخارجية العراقية ببغداد، أن «اليونان لطالما كشفت عن إرادتها في بدء الحوار مع تركيا على أساس الجيرة الحسنة والسيادة بعيداً عن التهديدات، لكن تركيا تتسبب في اضطرابات بالمنطقة، وكل المشكلات في إقليم ناغورني قره باغ وسورية ومنطقة البحر المتوسط السبب فيها تركيا».

وكشف الوزير اليوناني عن أن الشركات اليونانية تريد الاستثمار في العراق بمجال إعادة الإعمار والطاقة والصحة، لافتاً إلى أن العلاقات مع العراق جيدة، وتم التوقيع على مذكرتي تفاهم بين البلدين.

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