منع التجمعات وفرض حظر تجول في "صفاقس" التونسية بسبب كورونا

المصدر: تونس - د ب أ

أعلنت ولاية صفاقس، ثاني أكثر الولايات تعدادا للسكان في تونس، اليوم الأربعاء، عن منع التجمعات والتظاهرات وحظر جزئي للتجول في الليل للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وانضمت صفاقس إلى ولايات تونس واريانة وبن عروس ومنوبة والمنستير وسوسة، التي أعلنت في قت سابق عن الإجراءات نفسها في ظل انتشار العدوى وسقوط المزيد من الوفيات يوميا جراء الفيروس.

ومنعت السلطات في صفاقس كل التجمعات والتظاهرات الثقافية، كما فرضت ارتداء الكمامات الواقية إجباريا وتطبيق البروتوكول الصحي بشكل صارم في المقاهي والحانات والفضاءات العامة والخاصة المغلقة وفي وسائل النقل.

ويبدأ منع التجول الليلي في سبع معتمديات في الولاية من بينها صفاقس المدينة منذ الليلة انطلاقا من الساعة الثامنة وحتى الساعة الخامسة صباحا. ومن السابعة مساء حتى الخامسة صباحا يومي السبت والأحد.

وبلغ عدد المصابين الجدد بالفيروس في تونس يومي 11 و12 من الشهر الجاري 2234 مصابا و34 حالة وفاة، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات بالفيروس والتي جرى الإبلاغ عنها منذ فبراير الماضي 512 حالة.

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