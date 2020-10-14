فرض حظر التجول في مدينتين بالسودان بسبب الاحتجاجات

المصدر: الخرطوم - د ب أ

أعلنت لجنة الأمن بولاية البحر الأحمر، شرقي السودان، فرض حظر التجول بمدينتي بورتسودان وسواكن ابتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهرا وحتي الرابعة صباحا اعتبارا من اليوم الأربعاء.

وعزت اللجنة القرار للظروف الأمنية التي تعيشها الولاية بسبب الاحتجاجات على قرار إعفاء والي كسلا صالح عمار.

وقالت لجنة الأمن إن المحتجين قاموا بإغلاق الطرق المؤدية إلى ميناء بورتسودان الشمالي وميناء سواكن وبعض طرق الأحياء الطرفية بمدينة بورتسودان.

وكان رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، قد أصدر قراراً، أمس الثلاثاء، بإعفاء والي كسلا صالح محمد صالح عمار والذي جرى تعيينه ضمن الولاة المدنيين خلال الفترة الماضية.

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