كيف نعيد لك ما انتزعه المجرمون؟ الملكة رانيا تعلق على "جريمة الزرقاء"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

علقت الملكة الأردنية رانيا على الجريمة التي وقعت في محافظة الزرقاء وسط البلاد، بحق فتى أقدم مجرمون على بتر يديه وفقئ عينيه.

وكتبت الملكة الأردنية بحسابها على "فيسبوك" مخاطبة الطفل الضحية": كيف نعيد لك ما انتزعه المجرمون، وكيف نلملم أشلاء قلب أمك وذويك؟ كيف نحمي أبناءنا من عنف وقسوة من استضعف الخلق دون رادع ولا وازع؟".

وهزت جريمة بشعة في محافظة الزرقاء الرأي العام في الأردن، حيث أقدمت مجموعة من الأشخاص على بتر ساعدي فتى يبلغ من العمر 16 عاما وفقئ عينيه بدافع الثأر.

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