58 وفاة و3921 إصابة جديدة بـ«كورونا» في العراق

المصدر: بغداد - وكالات

أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق، أمس، تسجيل 58 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 9970 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحافي إلى تسجيل 3921 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 409 آلاف و358 إصابة.

ولفتت إلى أن 4158 مصاباً تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في العراق إلى 344 ألفاً و208 أشخاص.

إلى ذلك، أوضحت الوزارة أن العراق سيتسلم 10 ملايين جرعة من لقاحين، أحدهما بريطاني والآخر صيني، لمكافحة فيروس كورونا نهاية العام الجاري. لافتة إلى أن العراق سيحصل على 10 ملايين جرعة كدفعة أولى، وسيتسلم دفعة ثانية من اللقاحات بعد مضي ثلاثة أشهر من استيراد الدفعة الأولى.

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