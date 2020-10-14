محادثات لبنانية - إسرائيلية اليوم حول الحدود البحرية

المصدر: بيروت، القدس - رويترز

يبدأ لبنان وإسرائيل محادثات، اليوم، لمعالجة نزاع طويل الأمد حول الحدود في مياه البحر المتوسط​​. وتأتي المحادثات بوساطة أميركية، بعد ثلاث سنوات من الدبلوماسية المكثفة، من قبل واشنطن.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، إن التوقعات، بشأن اجتماع الأربعاء، ينبغي ألا تكون منفصلة عن الواقع.

وتستضيف الاجتماع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل)، التي تراقب الحدود البرية، المتنازع عليها منذ الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان عام 2000.

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