مصر تسجل 132 إصابة جديدة بكورونا و10 وفيات

المصدر: القاهرة - د ب أ

أعلنت مصر مساء أمس، تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وذكرت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيانها مساء الإثنين أن إجمالي عدد المصابين يرتفع بذلك إلى 104648 إصابة والوفيات إلى 6062 وفاة.



وأفادت الوزارة بخروج 55 متعافيا من الفيروس من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 97743 حالة حتى مساء أمس.

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