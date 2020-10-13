الفاتيكان تعلن إصابة 4 أفراد من الحرس السويسري بـ«كورونا»

المصدر: روما - د.ب.أ

أعلن المتحدث باسم الفاتيكان، ماتيو بروني، أمس، أن أربعة من أفراد الحرس السويسري، وهو الجيش ذو القوام المحدود الذي يوفر الأمن للبابا، ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا.

وقال بروني إنه تم تشخيص حالات الإصابة، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأضاف المتحدث أن الضباط الأربعة المصابين ظهرت عليهم أعراض مرض «كوفيد-19»، ويخضعون للعزل الذاتي، ويتم فحص المخالطين المحتملين لهم.

وقال بروني إنه صدرت الأوامر لجميع أفراد الحرس السويسري بارتداء الكمامات، سواء في أوقات الخدمة، أو غيرها، ومراعاة القواعد الصحية المتعلقة بالفيروس.

وقد يكون انتشار وباء فيروس كورونا بين الحرس السويسري مصدر قلق خطيراً للبابا، بالنظر إلى أن من مهامهم أن يكونوا قريبين منه. والبابا فرنسيس (83 عاماً)، خضع لجراحة استئصال جزء من رئته، بسبب مرض في العشرينات من عمره.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news