البرازيل: إصابات كورونا تصل إلى 5,09 ملايين والوفيات 150 ألفا و488 حالة

المصدر: ساو باولو - د ب أ

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في البرازيل إلى 5,09 مليون حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم، بتوقيت ساو باولو، بحسب بيانات لجامعة "جونز هوبكنز" الأميركية ووكالة "بلومبرغ" للأنباء.

ووفقا للبيانات، فقد بلغ إجمالي الوفيات في البرازيل جراء الإصابة بالفيروس 150 ألفا و488 حالة.

وأشارت البيانات إلى تعافي 4,53 مليون مصاب.

ومر نحو 32 أسبوعاً منذ تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البرازيل.

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