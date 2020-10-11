السيسي: «لا أبيع الوهم ولا أضحك على الناس»

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أنه حريص على المصارحة مع الشعب المصري منذ اللحظة الأولى لتوليه أمور البلاد.

وقال السيسي، إن خبرة مصر التاريخية مع الحروب والأزمات تتطلب الوعي بضرورة الحفاظ على الدولة.

وأضاف الرئيس المصري، أنه كان صريحا مع الشعب منذ البداية قائلا: «لا أبيع الوهم ولا أضحك على الناس.. كنت صريحا من الأول».

وتابع السيسي «أنا أقول الواقع، سننجح بفضل الله، نحن نبني ونعمر، لا نحارب ولا نخرب، نحن نبني لكي نساعد الناس».

جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ32، تحت عنوان،«أكتوبر 73.. رمز البقاء والنماء»،التي تأتي تزامنًا مع الاحتفالات بمرور 47 عامًا على انتصارات أكتوبر بحضور قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.

وقال السيسى خلال كلمته في الندوة التثقيفية، أنه لا يمكن قبول التدمير والإيذاء للدولة باعتباره الحل.

وأضاف الرئيس المصرى، إنّ عجز الموازنة خلال السنوات الماضية وتراكمها على الدولة لمدة 10 و15 سنة، يترتب عليه تحديات خطيرة في المجالات المختلفة، مثل مجال التعليم والصحة والإسكان والبنية الأساسية، وفي كل المجالات المختلفة.

وتابع السيسي، أنّ عجز الموازنة يترتب عليه تحديات، وتصبح الدولة غير قادرة على تلبية مطالبها، ومن ثم تخرج أقاويل أنّ ذلك نتيجة فساد إدارة الدولة، متابعا: «نحن عندنا تحديات كثيرة، ونستطيع التغلب عليها».



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