إصابات كورونا تصل إلى 60 ألفا في سويسرا و368حالة والوفيات 2088

المصدر:
  • زيورخ - د ب أ
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وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في سويسرا إلى 60 ألفا و368 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم، بتوقيت زيورخ، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في سويسرا جراء الفيروس بلغ 2088 وتعافى 48 ألفا و400 من المصابين حتى الآن.

ومر نحو 32 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في سويسرا.

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