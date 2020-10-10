هولندا.. إصابات كورونا تصل إلى 167 ألفا و348 والوفيات 6601

المصدر: أمستردام - د ب أ

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 167ألفا و 348حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم، بتوقيت أمستردام، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في هولندا جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 6 آلاف و601.

وتعافى 4آلاف و709 من المصابين حتى الآن.

ومر نحو 32 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في هولندا.

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