ترامب يعقد الاثنين في فلوريدا أول تجمع انتخابي له منذ إصابته بكورونا
يعقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين في فلوريدا تجمّعا انتخابيا هو الأول له منذ خروجه من المستشفى إثر إصابته بكوفيد-19، بحسب ما أعلن فريق حملته الانتخابية.
والتجمّع الذي سيُعقد في مدينة سانفورد يأتي بعد 12 يوماً على إعلان إصابة ترامب بكوفيد-19. وأكّد الرئيس الأميركي مراراً خلال فترة تعافيه من إصابته، أنّه ينتظر بفارغ الصّبر أن يخوض مجدّداً حملته الانتخابيّة ميدانيا تمهيداً للاستحقاق الرئاسي في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، في وقت كان طبيبه قال إنّ الرئيس يمكنه استئناف أنشطته العامّة "بلا مخاطر" بدءاً من يوم السبت.
والتجمّع الذي سيُعقد في مدينة سانفورد يأتي بعد 12 يوماً على إعلان إصابة ترامب بكوفيد-19. وأكّد الرئيس الأميركي مراراً خلال فترة تعافيه من إصابته، أنّه ينتظر بفارغ الصّبر أن يخوض مجدّداً حملته الانتخابيّة ميدانيا تمهيداً للاستحقاق الرئاسي في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، في وقت كان طبيبه قال إنّ الرئيس يمكنه استئناف أنشطته العامّة "بلا مخاطر" بدءاً من يوم السبت.
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