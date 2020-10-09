ترامب يخضع للفحص الطبي على الهواء مباشرة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلنت قناة "فوكس نيوز" أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، سيخضع لفحص طبي على الهواء مباشرة، في أحد برامجها الذي سيبث مساء اليوم.

وسيظهر ترامب، عبر البرنامج، عند الساعة 8 مساء، يرافقه الدكتور مارك سيغال، الذي سيجري له تقييماً طبياً على الهواء مباشرة.

وهذه ستكون أول مقابلة تلفزيزونية، عبر البث الحي للرئيس الأميركي، بعد أن أصيب بفيروس كورونا، ودخوله إلى مركز "والتر ريد" الطبي العسكري للعلاج.

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