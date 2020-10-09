فرنسا تعلن حالة التأهب القصوى بسبب انتشار "كورونا"

أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران أن 4 مدن فرنسية أخرى تحولت إلى أقصى درجات التأهب لمواجهة فيروس " كورونا " بعد أن اتخذت باريس ومرسيليا هذه الخطوة بالفعل.

وقال فيران إن هذه الإجراءات التي ستشهد إغلاق جميع الحانات وإجبار المطاعم على تنفيذ بروتوكولات صحية أكثر صرامة ستطبق اعتبارا من غد السبت في ليون وليل وجرينوبل وسانت اتيان.

وتأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد من تسجيل 18 ألفا و746 إصابة بالفيروس في غضون 24 ساعة بالإضافة إلى تسجيل 80 حالة وفاة جديدة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news