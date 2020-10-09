إندونيسيا تسجل رقماً قياسياً للإصابات بـ«كورونا» للمرة الأولى منذ أسبوعين

المصدر: جاكرتا ■د.ب.أ

ارتفعت معدلات حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إندونيسيا لتسجل رقماً قياسياً جديداً للمرة الأولى منذ أسبوعين، بحسب ما جاء في تقرير إخباري أمس.

وأفادت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء بأن السلطات الإندونيسية أعلنت تسجيل 4850 حالة إصابة مؤكدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي أعلى زيادة يومية يتم تسجيلها منذ بداية تفشي مرض «كوفيد-19»، حيث تجاوز العدد الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله في 25 سبتمبر الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 108 حالات وفاة ناتجة عن الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 11580 حالة.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومات الإقليمية في إندونيسيا تفرض عمليات إغلاق محلية، بموافقة من الحكومة المركزية. ومددت العاصمة جاكرتا، التي يقطنها أكثر من 10 ملايين نسمة، قيود الحركة الأكثر صرامة لمدة أسبوعين آخرين اعتباراً من 28 سبتمبر. وحذت مقاطعة جاوة الغربية الأكثر كثافة سكانية في البلاد حذوها من خلال توسيع أوامر السيطرة في المناطق التي تشترك في الحدود مع العاصمة.

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