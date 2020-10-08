ترامب يشيد بأدوية شركتي ريجينيرون وإيلي ليلي في علاج فيروس كورونا
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقطع مصور على تويتر الخميس إن الفضل في شفائه يعود لأدوية شركتي ريجينيرون وإيلي ليلي أند كو مشيرا إلى أنه يرغب في جعلها متوفرة على نطاق واسع.
وقال ترامب في المقطع المصور "شعرت بتحسن على الفور...لدينا ريجينيرون ولدينا عقار مشابه كثيرا من إيلي ليلي ويجري طرحهما حاليا، ونحن نحاول توفيرهما بشكل طارئ" مضيفا أنه سيسعى لإتاحة العقارين مجانا.
وقال ترامب في المقطع المصور "شعرت بتحسن على الفور...لدينا ريجينيرون ولدينا عقار مشابه كثيرا من إيلي ليلي ويجري طرحهما حاليا، ونحن نحاول توفيرهما بشكل طارئ" مضيفا أنه سيسعى لإتاحة العقارين مجانا.
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