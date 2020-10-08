مشاورات نيابية منتصف أكتوبر لاختيار مكلف لتشكيل الحكومة اللبنانية

المصدر: بيروت - رويترز

أعلن الرئيس اللبناني، ميشال عون، أمس، أن مجلس النواب سيجتمع، في 15 أكتوبر الجاري، لإجراء الاستشارات النيابية لتكليف شخصية بتشكيل الحكومة الجديدة.

واستقالت الحكومة اللبنانية في 10 أغسطس الماضي، في أعقاب انفجار مدمر بمرفأ بيروت، أسفر عن مقتل نحو 200 شخص، وتدمير مساحات شاسعة من العاصمة.

ووقع الاختيار على مصطفى أديب، السفير السابق للبنان ببرلين، في 31 أغسطس، لتشكيل الحكومة بعد تدخل من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون. غير أنه اعتذر عن التكليف في أواخر سبتمبر، بعد أن حاول لمدة شهر تقريباً تشكيل حكومة غير حزبية، ووجه اعتذاره ضربة لخطة فرنسية تهدف إلى حشد زعماء الطوائف اللبنانية لمواجهة أسوأ أزمة منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامَي 1975 و1990.

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