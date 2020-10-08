تحذير أوروبي من تطور النزاع بين أذربيجان وأرمينيا

المصدر: بروكسل - د.ب.أ

حذر مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، من تطور النزاع بين أذربيجان وأرمينيا حول منطقة ناغورني قره باغ إلى صراع إقليمي، كما حذر من أن الجهات الإقليمية الفاعلة يمكن أن تنجر إلى الصراع من خلال الكمية المتزايدة من المعلومات المضللة.

وشدد بوريل أمام البرلمان الأوروبي، أمس، في بروكسل، على أن «الحل الوحيد هو العودة إلى طاولة المفاوضات»، وأكد أن «الحرب ليست بديلاً».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news