إيران تسجل حصيلة قياسية للوفيات اليومية بـ «كورونا»

المصدر: طهران - أ ف ب

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس، وفاة 239 شخصاً بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات الـ24 الماضية، في حصيلة قياسية لضحايا «كوفيد-19».

وتشهد إيران، أكثر دول الشرق الأوسط تضرراً بـ«كوفيد-19»، تزايداً في معدلات الإصابة بالمرض في الأسابيع الأخيرة، ما دفع السلطات لاتخاذ إجراءات احترازية إضافية مثل إقفال أماكن عامة في طهران والتلويح بفرض غرامات على من يخالفون البروتوكولات الصحية.

وارتفع العدد الإجمالي للوفيات جراء الوباء في إيران إلى 27658 حالة وفاة، منذ الإعلان عن أولى الإصابات في فبراير الماضي. فيما وصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 483844، مع تسجيل 4019 إصابة جديدة في الساعات الـ24 الماضية.

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