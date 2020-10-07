العاهل الأردني يكلف بشر الخصاونة بتشكيل الحكومة

المصدر:
  • الإمارات اليوم - رويترز
التاريخ:
قال الديوان الملكي في الأردن إن العاهل الأردني الملك عبد الله كلف الدبلوماسي بشر الخصاونة بتشكيل حكومة جديدة بعد أيام من قبوله استقالة رئيس الوزراء السابق عمر الرزاز.
كان الملك قد أعلن حل البرلمان مع انتهاء فترته التي استمرت أربع سنوات في خطوة تستوجب طبقا للدستور استقالة الحكومة في غضون أسبوع.
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