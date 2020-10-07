العاهل الأردني يكلف بشر الخصاونة بتشكيل الحكومة
قال الديوان الملكي في الأردن إن العاهل الأردني الملك عبد الله كلف الدبلوماسي بشر الخصاونة بتشكيل حكومة جديدة بعد أيام من قبوله استقالة رئيس الوزراء السابق عمر الرزاز.
كان الملك قد أعلن حل البرلمان مع انتهاء فترته التي استمرت أربع سنوات في خطوة تستوجب طبقا للدستور استقالة الحكومة في غضون أسبوع.
كان الملك قد أعلن حل البرلمان مع انتهاء فترته التي استمرت أربع سنوات في خطوة تستوجب طبقا للدستور استقالة الحكومة في غضون أسبوع.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news