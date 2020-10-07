طبيب البيت الأبيض: لا أثر لأعراض "كورونا" في جسد ترامب

أفاد طبيب البيت الأبيض، شون كونلي، اليوم الأربعاء، إلى أنه لا أثر لأعراض "كوفيد-19" في جسد ترامب، منذ أكثر من 24 ساعة، مضيفاً أن الرئيس لم يستخدم الأكسجين الإضافي، مذ كان في المستشفى.

وأضاف أن "فحص ترامب البدني يظهر أن مؤشراته الحيوية لاتزال مستقرة، وضمن المستويات الطبيعية".

وعاد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء الإثنين إلى البيت الأبيض، بعد أن قضى أياماً عدة في مركز "وولتر ريد" العسكري، حيث تلقى علاجاً، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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