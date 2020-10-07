السعودية تسجل 24 حالة وفاة و468 إصابة جديدة بـ "كورونا"

المصدر: الرياض - د ب أ

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، تسجيل 24 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 4947 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 468 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 337 ألفا و711 حالة.

ولفتت إلى تسجيل 596 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 323 ألفا و 208 أشخاص .

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