بيلوسي ردّاً على قرار ترامب حول خطة المساعدة: "يقدّم مصلحته على مصلحة البلاد"
اعتبرت زعيمة الديموقراطيين في الكونغرس الأميركي نانسي بيلوسي الثلاثاء أن الرئيس دونالد ترامب "يقدّم مصلحته على مصلحة البلاد" بقراره وقف المفاوضات بشأن خطة دعم اقتصادي للأميركيين لمواجهة تداعيات وباء كوفيد-19.
وقالت بيلوسي في بيان "مجدّداً، أظهر الرئيس ترامب وجهه الحقيقي: تقديم مصلحته على مصلحة البلاد، مع تواطؤ كامل لأعضاء الكونغرس الجمهوريين".
وأتى تصريح رئيسة مجلس النواب ردّاً على إعلان ترامب أنّه قرّر وقف التفاوض مع الديموقراطيين حول خطة مساعدة للأفراد والشركات الصغيرة لمواجهة تداعيات الجائحة.
ومنذ أكثر من شهرين تتفاوض إدارة ترامب مع الكونغرس للتوصل إلى اتفاق على خطة مساعدات جديدة، لكنّ المفاوضات تعثّرت بسبب خلاف بين الطرفين حول حجم هذه الخطة.
وكانت ترامب اتّهم بيلوسي بعدم التفاوض "بحسن نيّة".
وردّاً على هذا الاتّهام قالت بيلوسي "من الواضح أنّ البيت الأبيض في فوضى عارمة".
وقالت بيلوسي في بيان "مجدّداً، أظهر الرئيس ترامب وجهه الحقيقي: تقديم مصلحته على مصلحة البلاد، مع تواطؤ كامل لأعضاء الكونغرس الجمهوريين".
وأتى تصريح رئيسة مجلس النواب ردّاً على إعلان ترامب أنّه قرّر وقف التفاوض مع الديموقراطيين حول خطة مساعدة للأفراد والشركات الصغيرة لمواجهة تداعيات الجائحة.
ومنذ أكثر من شهرين تتفاوض إدارة ترامب مع الكونغرس للتوصل إلى اتفاق على خطة مساعدات جديدة، لكنّ المفاوضات تعثّرت بسبب خلاف بين الطرفين حول حجم هذه الخطة.
وكانت ترامب اتّهم بيلوسي بعدم التفاوض "بحسن نيّة".
وردّاً على هذا الاتّهام قالت بيلوسي "من الواضح أنّ البيت الأبيض في فوضى عارمة".
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