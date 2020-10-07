الهند تسجل 61 ألف حالة إصابة بـ«كورونا»

المصدر: نيودلهي - د.ب.أ

أعلنت وزارة الصحة الهندية، أمس تسجيل أكثر من 61 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة ستة ملايين و685 ألف إصابة.

ونقلت شبكة «إن دي تي في» عن الوزارة، أنه تم تسجيل 884 حالة وفاة جديدة، لترتفع حصيلة الوفيات بالفيروس إلى 103 آلاف و569 حالة.

ووفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز فإن الهند تأتي في المرتبة الثانية عالمياً من حيث إصابات كورونا بعد الولايات المتحدة، بينما تأتي في المرتبة الثالثة من حيث عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

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