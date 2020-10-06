طبيب ترامب: الرئيس أمضى ليلة أولى هادئة بلا أعراض لـ«كورونا»

المصدر: واشنطن - أ. ف. ب

اعلن طبيب دونالد ترامب الثلاثاء أن الرئيس الأميركي لم يظهر أي أعراض لـ«كوفيد-19»غداة عودته إلى البيت الأبيض بعدما أمضى ثلاثة أيام في المستشفى.

وقال شون كونلي في بيان إن ترامب «أمضى ليلة أولى هادئة (في البيت الأبيض)، ولم يظهر اليوم أي أعراض»، مضيفا أن وضعه الصحي «عموما جيد جدا».

وتابع شون كونلي وهو من ضباط البحرية إن فريقا من الأطباء التقى الرئيس صباح اليوم الثلاثاء.

وأضاف في بيان أصدره البيت الأبيض «ما زالت المؤشرات الحيوية والفحص البدني مستقرة.» بصفة عامة يواصل ترامب التحسن بشكل طيب للغاية».

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