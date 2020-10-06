ترامب يتطلع لمناظرة بايدن يوم 15 أكتوبر في ميامي

المصدر:
  • متابعات - الإمارات اليوم
التاريخ:

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه على ما يرام ويتطلع لمناظرة منافسه جو بايدن، يوم 15 أكتوبر الجاري، في ميامي.

وفي تغريدة أخرى قال ترامب إن موسم الإنفلونزا قادم، والكثير من الناس كل عام يموتون بسبب هذا الفيروس على الرغم من وجود لقاح للإنفلونزا، متسائلاً: "هل سنغلق بلادنا؟.. لا ، لقد تعلمنا كيف نتعايش معها ، تماماً كما نتعلم العيش مع (كوفيد-19)".

طباعة
أعلى