خبير جمهوري سابق يتوقع فوز ترامب نتيجة تركيز وسائل الإعلام عليه

المصدر: ترجمة حسن عبده حسن، عن ديلي اكسبريس

قال الخبير جمهوري السابق هول لامبيرت إن الرئيس دونالد ترامب سيفوز بفترة ثانية في الانتخابات نظرا لكونه مسيطرا على وسائل الاعلام.

وكان ترامب قد طلب من الأميركيين الخروج من منازلهم وعدم الخوف من فيروس كورونا لدى خروجه من المستشفى و عودته إلى البيت الأبيض أمس.

وقال الخبير لامبيرت إنه من الصعب جدا على المرشح الديمقراطي جو بايدن أن يحظى بأي تغطية إعلامية في الوقت الذي تركز جميع وسائل الاعلام على ترامب. وأضاف لامبيرت في مقابلة لإذاعة "توك" " أشعر بارتياح بان الرئيس ترامب سيفوز بهذه الانتخابات وربما سيحقق انتصارات في ولايات لم يفز بها في الانتخابات الماضية مثل ولاية نيفادا"

وعندما سئل عن معركة الرئيس مع فيروس كورونا قال لامبيرت " أحد الأشياء الايجابية لمرض الرئيس إنه أعاد اليه تركيز الاعلام 100%، وأبعده عن بايدن" وقلل ترامب من أهمية المرض الذي قتل نحو مليون شخص في شتى انحاء العالم ونحو 209000 أميركي، وهي أعلى نسبة وفيات من بين جميع دول العالم.

وتم ادخال ترامب الذي ينوي البقاء لفترة ثانية في البيت الأبيض ضد بايدن، إلى مستشفى والتر ريد بسبب إصابته بمرض كورونا. وقال ترامب في رسالة مسجلة لدى خروجه من المستشفى " لا تدعوا المرض يسيطر عليكم. لا تخافوا منه. لقد عدنا، عدنا الى العمل. لقد عدنا الى وجهة الأحداث. لا تدعوا المرض يسيطر على حياتكم.

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