نيوزيلندا تتغلب على «كورونا» للمرة الثانية

المصدر: ولينغتون - وام

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، أمس، رفع القيود التي كانت قد فرضت في أوكلاند لمواجهة موجة ثانية من جائحة «كوفيد-19»، قائلة إن بلادها تغلبت الآن على الفيروس «مرة أخرى»، وهنأت السكان على تحملهم حجراً ثانياً.

وأشارت أرديرن إلى أن سكان أوكلاند ونيوزيلندا تمسكوا بالخطة التي نجحت مرتين الآن، وتغلبوا على الفيروس مرة أخرى، لافتة إلى أنه اعتباراً من مساء الغد سيتم خفض مستوى التنبيه الصحي في أوكلاند إلى المستوى الأول، وهو الساري في بقية البلاد، وهذا يعني أنه لن يكون هناك أي قيود على التجمعات العامة. يذكر أنه إثر فرض إغلاق مشدد على المستوى الوطني بين أواخر مارس وأواخر مايو، ساد اعتقاد بأن البلاد على وشك القضاء على فيروس كورونا في مرحلة ما بعد مرور 102 يوم من دون تسجيل أي عدوى، غير أن بؤرة جديدة للوباء ظهرت في أوكلاند في أغسطس، ما أجبر المدينة التي يبلغ عدد سكانها 1.5 مليون نسمة على الإغلاق لمدة ثلاثة أسابيع تقريباً حتى بداية سبتمبر.

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