8 قتلى في هجوم إرهابي استهدف حاكم ولاية أفغانية

المصدر: كابول - أ.ف.ب

قتل ثمانية أشخاص على الأقل وأصيب 28 آخرون، أمس، في هجوم إرهابي استهدف حاكم ولاية لغمان في أفغانستان، رحمة الله يارمال. وأكدت وزارة الداخلية الأفغانية، أن غالبية الجرحى مدنيون.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم بعد لكن حركة «طالبان» تنشط في المنطقة. وكثفت الحركة من هجماتها في أرجاء البلاد رغم انخراطها في مفاوضات مع الحكومة الأفغانية للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب المستمرة من 19 عاماً. وتعثرت المفاوضات إثر خلاف حول أي تفسير للإسلام يجب أن يستخدم كإطار للقوانين. ويختلف الطرفان أيضاً حول أثر اتفاق طالبان والولايات المتحدة على اتفاق السلام الجاري التفاوض عليه الآن.

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