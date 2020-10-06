تفكيك خلية موالية لـ «داعش» في المغرب

المصدر: الرباط - د.ب.أ

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بالمغرب، بناءً على معلومات استخباراتية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس، من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم «داعش» الإرهابي تنشط بمدينة طنجة شمال البلاد.

وأوضح المكتب في بيان، أن الخلية تتكون من أربعة أشخاص تراوح أعمارهم بين 23 و26 عاماً. وذكر البيان أن عناصر مجموعة التدخل السريع التي باشرت عمليات التدخل والاقتحام بشكل متزامن في أربعة مواقع بحي «العوامة» بمدينة طنجة، اضطرت لإطلاق رصاصات تحذيرية بشكل احترازي مكن من درء الخطر الإرهابي، وتوقيف المشتبه فيه الرئيس وثلاثة أعضاء في هذه الخلية الإرهابية، كما تم ضبط مجموعة من الأسلحة البيضاء ومعدات إلكترونية.

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