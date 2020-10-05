الصحة العالمية: نحن متجهون إلى فترة صعبة.. و"كورونا" يواصل الانتشار

المصدر: جنيف - (رويترز)

قال كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، لمجلسها التنفيذي، مايك رايان: "نحن الآن متجهون إلى فترة صعبة.. كورونا يواصل الانتشار".

وأضاف: إن بؤر التفشي تزداد في أجزاء من جنوب شرق آسيا وإن أعداد الإصابات والوفيات في ارتفاع في مناطق من أوروبا وشرق البحر المتوسط.

وأكد رايان: "أفضل تقديراتنا الحالية تقول إن حوالي 10% من سكان العالم ربما أصيبوا بالفيروس. يختلف الأمر من بلد لآخر، ومن المناطق الحضرية إلى الريفية، يختلف وفقا للجماعات. لكن ما يعنيه هو أن الغالبية العظمى من العالم لا يزالون يواجهون مخاطر".

وذكر أن منظمة الصحة قدمت إلى السلطات الصينية قائمة للنظر فيها تضم خبراء للمشاركة في بعثة دولية إلى الصين للتحقيق بشأن منشأ فيروس كورونا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news