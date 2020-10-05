ترامب يعود إلى المستشفى بعد إلقائه التحية على أنصاره من داخل موكبه
ألقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب التحية على أنصاره خارج المستشفى التي يعالج فيها من كوفيد-19، بعدما غادرها لفترة وجيزة في جولة داخل موكبه قال على تويتر إنها "زيارة مفاجئة".
وشوهد ترامب في الموكب واضعا كمامة داكنة وهو يحيي أنصاره، وذلك بعدما نشر تسجيل فيديو على تويتر قال فيه إنه سيقوم "بزيارة مفاجئة لبعض الوطنيين العظماء في شوارعنا"، وإنه "تعلّم الكثير" عن كوفيد-19، قبل أن يعود إلى مستشفى وولتر ريد لمتابعة العلاج.
وشوهد ترامب في الموكب واضعا كمامة داكنة وهو يحيي أنصاره، وذلك بعدما نشر تسجيل فيديو على تويتر قال فيه إنه سيقوم "بزيارة مفاجئة لبعض الوطنيين العظماء في شوارعنا"، وإنه "تعلّم الكثير" عن كوفيد-19، قبل أن يعود إلى مستشفى وولتر ريد لمتابعة العلاج.
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