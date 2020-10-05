اعتباراً من الثلاثاء.. تطبيق حالة التأهب القصوى في باريس بسبب ارتفاع الإصابات بكورونا
قال مكتب رئيس الوزراء الفرنسي، الأحد، إن السلطات الفرنسية ستضع باريس ومنطقتها في حالة تأهب قصوى اعتبارا من يوم الثلاثاء وذلك بعد الارتفاع في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وقال مكتب رئيس الوزراء إن حالة التأهب القصوى تعني اتخاذ إجراءات تقييدية إضافية بالنسبة للأماكن العامة وسوف يتم الكشف عنها بالتفصيل في مؤتمر صحفي يعقد غدا الاثنين.
وأضاف المكتب أن الإجراءات التقييدية الجديدة ستنفذ اعتبارا من الثلاثاء وتستمر 15 يوما.
وقال مكتب رئيس الوزراء إن حالة التأهب القصوى تعني اتخاذ إجراءات تقييدية إضافية بالنسبة للأماكن العامة وسوف يتم الكشف عنها بالتفصيل في مؤتمر صحفي يعقد غدا الاثنين.
وأضاف المكتب أن الإجراءات التقييدية الجديدة ستنفذ اعتبارا من الثلاثاء وتستمر 15 يوما.
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