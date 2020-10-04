تقدم بايدن في استطلاعات ما بعد المناظرة قبل إصابة ترامب بـ«كورونا»

المصدر: واشنطن - د.ب. أ

تقدم المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأميركية جو بايدن على الرئيس دونالد ترامب بواقع 14 نقطة مئوية في استطلاع جديد لصالح صحيفة وول ستريت جورنال وشبكة إن بي سي نيوز الأميركيتين، بعد المناظرة التي جرت الثلاثاء الماضي، وقبل تشخيص إصابة الرئيس بفيروس كورونا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الأحد.

وذكرت بلومبرغ إن بايدن تقدم على ترامب في الاستطلاع الوطني، حيث حصل على 53 بالمئة مقابل 39 بالمئة للأخير، وهو أعلى هامش له في حملته الرئاسية، متجاوزا ذروته السابقة عندما كان الفارق 11 نقطة مئوية في يوليو.

وزاد تقدم بايدن بحوالي الضعف بعد المناظرة من 8 نقاط مئوية في استطلاع سابق لصالح وول ستريت جورنال وإن بي سي نيوز.

وقال حوالي 44 % من الناخبين إن بايدن تفوق على ترامب في المناظرة التي سادتها الفوضى، مقارنة مع 24 % قالوا إن ترامب فاز بها، و17 % قالوا إن أيا منهما لم يف

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