الهند تسعى لتطعيم 250 مليون شخص بلقاح كورونا بحلول يوليو

المصدر: نيودلهي - د. ب. أ

قال وزير الصحة الهندي هارش فاردهان اليوم الأحد إن الحكومة الهندية تعتزم تطعيم نحو 250 مليون شخص بلقاح مضاد لفيروس كورونا بحلول يوليو 2021 بمجرد أن يثبت جاهزيته.

وأضاف على وسائل التواصل الاجتماعي«وفقا لتقديرنا وهدفنا الأولي فإنه من المقرر تلقى واستخدام 400 إلى 500 مليون جرعة لتغطي 200 إلى 250 مليون شخص بحلول يوليو 2021».

وتعد الهند من أكثر الدول تضررا من فيروس كورونا، حيث تبلغ حالات الإصابة بها حاليا 6.5 مليون حالة و 101 ألف و 782 حالة وفاة بالفيروس.

وقد تم تشكيل لجنة رفيعة المستوى لتخطيط ومراقبة توزيع اللقاح. وقد قررت اللجنة أن العاملين في مجال الصحة هم أول من سيحصلون على اللقاح.

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