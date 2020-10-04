الإصابات اليومية بكورونا في روسيا تتخطى الـ 10 آلاف حالة

المصدر: موسكو - وام

سجلت روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية ارتفاعا كبيرا وقياسيا في عدد الاصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد فوق مستوى 10 آلاف حالة، في أعلى حصيلة منذ مايو الماضي.

وأكد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - أنه تم تسجيل 10499 إصابة جديدة بالفيروس مقارنة بيوم أمس ( 9859 إصابة ) ليبلغ إجمالي عدد حالات "كوفيد-19" 1215001 إصابة منذ بداية الجائحة مشيرا إلى انخفاض ملموس في عدد الوفيات بعد تسجيل 107 حالات وفاة مقارنة بيوم أمس ( 174 وفاة ) لتصل حصيلة ضحايا الفيروس إلى 21358 مع تماثل 3284 مريضا للشفاء خلال اليوم الماضي، ليصبح مجموع المتعافين 979143 شخصا وبقاء 214500 حالة نشطة.

وأكدت الرئاسة الروسية في وقت سابق، أن ارتفاع وتيرة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد يتطلب اتخاذ إجراءات إضافية على المستويات كافة، لكن الحكومة لا تدرس الآن خيار العودة إلى فرض إغلاق كلي وشامل.

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