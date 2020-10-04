«الصحة العالمية» تدعو تركيا إلى الإعلان عن جميع إصابات «كورونا»

المصدر: أنقرة ■د.ب.أ

دعت منظمة الصحة العالمية تركيا إلى الإعلان عن حالات الإصابة كافة بفيروس كورونا المستجد في البلاد طبقاً لإرشادات المنظمة، وذلك بعدما أُثيرت ضجة حول ما إذا كانت الحكومة التركية قللت من الحجم الحقيقي للتفشي الأخير للفيروس. وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أن العدد الرسمي الذي تسجله تركيا يقتصر على مرضى «كوفيد-19» الذين يحتاجون إلى العلاج، وليس جميع الذين تأكدت إصابتهم. ونشرت منظمة الصحة العالمية في تركيا بياناً عبر موقع «تويتر» تدعو فيه الحكومة التركية إلى الالتزام بإرشاداتها «من أجل تنسيق إجراءات جمع البيانات والاستجابة». وتوقفت تركيا عن الإعلان عن جميع حالات «كوفيد-19» في نهاية شهر يوليو، وصارت تعلن فقط عن عدد المرضى الذين ثبتت إصابتهم وظهرت عليهم الأعراض.

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