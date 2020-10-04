أوباما يعلق على إصابة ترامب بكورونا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعرب الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، عن أمله وزوجته، ميشيل، في تعافي الرئيس الحالي، دونالد ترامب، وزوجته، ميلانيا، بعد إصابتهما بفيروس كورونا.

وقال أوباما، في تغريدتين نشرهما السبت عبر حسابه في موقع "تويتر": "نأمل أنا وميشيل في حصول الرئيس والسيدة الأولى وجميع المصابين بالفيروس في كل أنحاء البلاد على الرعاية التي يحتاجون إليها وأن يكونوا في طريقهم إلى الشفاء العاجل".

وأضاف أوباما: "من الواضح أننا الآن في خضم معركة سياسية كبيرة، وعلى الرغم من أن هناك الكثير على المحك، لنتذكر أننا جميعا أمريكيون. إننا جميعا بشر. ونريد أن يتمتع الكل بصحة جيدة بصرف النظر عن الانتماءات الحزبية".

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