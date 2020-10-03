طبيب البيت الأبيض: ترامب في حالة صحية جيدة للغاية

المصدر: واشنطن - متابعات

أعلن طبيب البيت الأبيض، شون كونلي، في مؤتمر صحافي، مساء اليوم السبت، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في حالة صحية جيدة للغاية، حيث يعالج حالياً بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

أضاف أن ترامب يخضع لمتابعة طبية دقيقة تحسباً لأي مضاعفات، ولا يستخدم التنفس الصناعي، ولاي يواجه صعوبة في المشي.

وأوضح أن ترامب أبلغ الأطباء بأنه يشعر بالقدرة على مغادرة المركز الطبي اليوم، لكن الطبيب أكد أنه لا يستطيع تحديد موعد لخروج ترامب من المستشفى.

وتابع الطبيب، أن ترامب لم يعاني من صعوبات في التنفس. ولم يتلق دعماً بالأوكسجين، ولم يعاني من ارتفاع درجة الحرارة خلال الـ24 ساعة الماضية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news