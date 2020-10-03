بالفيديو.. أول ظهور للرئيس الأميركي بعد اصابته بـ"كورونا"

المصدر: متابعة مروة سليم

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الساعات الأولى من صباح اليوم، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، أنه في حالة جيدة جداً.

وقال الرئيس ترامب من خلال مقطع فيديو "أعتقد أنني في حال جيدة جداً"، وذلك في أول تعليق علني له منذ إعلان إصابته بكوفيد-19.

وأضاف قائلاً سأذهب إلى مستشفى والتر ريد لنتأكد من أن الأمور تسير على ما يرام. كما أن السيدة الأولى في حال جيدة جداً.

وتابع قائلاً "أريد أن أشكر الجميع على الدعم الهائل".

وكانت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض كايلي ماكنانيقد أوضحت منذ قليل أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد غادر البيت الأبيض إلى المستشفى العسكري "والتر ريد" في واشنطن، مضيفة أنه سيعمل من مركز "والتر ريد" خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت ماكناني أن الأطباء طلبوا نقل ترامب إلى المستشفى للتمكن من علاجه بشكل فوري في حال احتاج إلى ذلك

وأضافت أن نقل الرئيس الأميركي إلى جناح خاص بمركز "والتر ريد" لعدة أيام جاء كإجراء احترازي.

ترامب في أول ظهور له بعد اصابته ب"كورونا": أظن أنني في حال جيدة جداً. #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/uCg6nAJ4Fl — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) October 2, 2020

نقل ترامب إلى المستشفى العسكري "والتر ريد"

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